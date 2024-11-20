記事のポイントRobloxを活用したバーチャル投票は、楽しいゲーム体験で若者に投票意識を広めることに成功した。300万人以上が参加し、50万人がRobloxの特設マップを体験。4000人が新規有権者登録を行った。企業やアスリートの協力で魅力的なデジタルアイテムを提供し、参加を促進した。ブランドゲーム制作会社バーチャルブランドグループ（Virtual Brand Group）のCEOであるジャスティン・ホッホバーグ氏が、ロブロックス（Roblox