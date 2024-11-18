K-POP女性グループのドロ沼いじめ騒動、“被害者”が2度目の暴露「メンバーから謝罪はなかった」スポーツソウル日本版

「T-ARA」のいじめ問題、被害者の元メンバーが2度目の暴露「謝罪なかった」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • K-POPグループ「T-ARA」のいじめ問題が12年ぶりに再浮上した
  • 元メンバーのファヨンは18日、Instagramで2度目の暴露文を公開
  • メンバーから謝罪はなかったとし、「明らかな名誉毀損です」と主張した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 10年連れ添った妻に100日後復讐
  2. 2. 遠い親戚の葬儀「最も寒かった」
  3. 3. 宮根「斎藤旋風」に顔こわばる
  4. 4. 53歳大河内志保の色気写真に疑惑
  5. 5. HIKAKIN 約29億円「とばした」か
  6. 6. 斎藤元彦氏の再選 反応真っ二つ
  7. 7. 立花氏 泉房穂氏の謝罪受け反省
  8. 8. 右胸全摘手術 梅宮アンナ苦心
  9. 9. 息子が不登校に…先生が衝撃一言
  10. 10. 転職者が続出? 兵庫県職員に心配
  1. 11. 場の空気凍らせた近藤真彦の発言
  2. 12. 何者? 総理より先に米大統領邸へ
  3. 13. あり得ない 斎藤氏の怪文書対応
  4. 14. 埼玉栄で車横転「過去にも運転」
  5. 15. 泉房穂氏 当確の斎藤氏に謝罪
  6. 16. 斎藤氏は権力者不適格 持論投稿
  7. 17. ドンファン元妻 説明窮した瞬間
  8. 18. 100均で暖房費14000円節約する技
  9. 19. 机バンバン 相生市長に指摘続出
  10. 20. メルカリ トラブル報告巡り謝罪
  1. 1. 10年連れ添った妻に100日後復讐
  2. 2. 立花氏 泉房穂氏の謝罪受け反省
  3. 3. 転職者が続出? 兵庫県職員に心配
  4. 4. 埼玉栄で車横転「過去にも運転」
  5. 5. 高校生運転の車が横転 生徒死亡
  6. 6. ドンファン元妻 説明窮した瞬間
  7. 7. メルカリ トラブル報告巡り謝罪
  8. 8. 千葉の店で20人超が乱闘 1人死亡
  9. 9. 元彦氏の再選「社会の底抜けた」
  10. 10. 斎藤氏 22市長との関係巡り強調
  1. 11. 地元局キャスターが知事選に異例
  2. 12. 立花氏 南あわじ市長選に出馬へ
  3. 13. 石丸新党 都議選で惨敗の可能性
  4. 14. 22市長の2人 当選後に斎藤氏側へ
  5. 15. 兵庫知事選 稲村氏が敗戦の弁
  6. 16. 小嶋陽菜に暴行疑いの男を再逮捕
  7. 17. ドンファン元妻に無期懲役を求刑
  8. 18. 火葬中「ありえぬもの」飛び出す
  9. 19. 三浦氏「一番の敗者はマスコミ」
  10. 20. 机バンバン 相生市長に指摘続出
  1. 1. 息子が不登校に…先生が衝撃一言
  2. 2. 元彦氏の告発問題 県議が辞職
  3. 3. 元彦氏 支援ここまで広がるとは
  4. 4. 玉川氏 選挙戦のSNS戦略に危機感
  5. 5. 知事選明け県職員「粛々と仕事」
  6. 6. 玉木氏の相手 ミニスカは激安か
  7. 7. 斎藤氏 初当選時より25万票超増
  8. 8. 正直何が争点に 稲村氏振り返る
  9. 9. 元彦氏 オール兵庫で県政進める
  10. 10. 佐藤栄一氏 市政史上最多の6選
  1. 11. 小泉みゆき不穏情報 玉木氏否定
  2. 12. 田母神氏、斎藤氏再選受けて疑問
  3. 13. 栃木知事選 福田氏6回目当選確実
  4. 14. 低所得世帯に3万円 67%評価せず
  5. 15. 兵庫知事に斎藤氏再選＝失職から返り咲
  6. 16. 玉木氏 職場に不倫相手呼んだか
  7. 17. どや顔の石原知事「ざまあ見ろ」
  8. 18. 父急死 変わり果てた実家で絶叫
  9. 19. 1日で元がとれるサブスクが話題
  10. 20. 兵庫知事選の出口調査、斎藤県政「評価…
  1. 1. 中国裏切り「ミャンマー終わり」
  2. 2. ヘアカラー後に髪が…恐怖の瞬間
  3. 3. 年利1000%で破滅 南米で賭博地獄
  4. 4. 地下に違法採掘者4千人閉じ込め
  5. 5. トランプ氏 マックの食事を投稿
  6. 6. 1DKに4人生活? 格差開くロス事情
  7. 7. 任天堂の「身元特定方法」が話題
  8. 8. パク・シネの愛らしい悪魔に恋に落ちる…
  9. 9. 中国が日本に歩み寄り? 米意識か
  10. 10. ウ大統領 長距離兵器の使用意志
  1. 11. T-ARAいじめ騒動 被害者が暴露
  2. 12. マスク氏の「民事介入」が波紋
  3. 13. 中国の学校で切りつけ 25人死傷
  4. 14. 米航空機 離陸時に銃撃受ける
  5. 15. 中国で無差別殺傷が頻発 背景は
  6. 16. 習氏 台湾統一支持を米国に要求
  7. 17. クジラ肉を日本から密輸 韓国
  8. 18. バングラデシュ暴動 死者1500人
  9. 19. 中国で殺人事件 卒業できず犯行?
  10. 20. 中国で切りつけ事件 卒業生ら涙
  1. 1. NHK受信料払っていない どうなる
  2. 2. 就活失敗30代が同窓会訪れた結果
  3. 3. 冷食は手抜き 論破が大反響の訳
  4. 4. 新入社員も年収1000万円超の企業
  5. 5. 年収300万でクレカ審査落ち 疑問
  6. 6. 1年以内で再退職…出戻りの本音
  7. 7. バス停が2m移設 5年がかりの快挙
  8. 8. 【アンケート】新NISAはやっぱり怖い？…
  9. 9. 生活保護申請も…市役所での一言
  10. 10. 母を施設に…半年後知る「惨状」
  1. 11. 30円も高い…高速のガソリン代
  2. 12. 念願のおうちサロン 半年で閉店
  3. 13. ミスドは本当に大量閉店したのか
  4. 14. ワンピース視聴率高いと不景気?
  5. 15. 赤ちゃんポスト設置向け準備進む
  6. 16. 低所得世帯へ給付検討「不公平」
  7. 17. 「らぼっと」50代女性がハマる訳
  8. 18. コエテク会長が稼いだ投資商品
  9. 19. 全国初 熊本が交通系ICから離脱
  10. 20. 充電スポットx推し活の新選択肢
  1. 1. 「MetaによるInstagramとWhatsAppの買…
  2. 2. iPhone純正イヤホン変換機 終売?
  3. 3. カラバリ豊富 優秀なAnker充電器
  4. 4. 時代錯誤な服装規定 撤廃の結果
  5. 5. 「iPhone SE4」来年3月発売か
  6. 6. 「AirTag2」2025年にリリースか
  7. 7. 5G「基地局シェアリング」とは　住友商…
  8. 8. 【11/21まで】マンガや小説、ビジネス…
  9. 9. キャバ嬢のLINEに潜む3つの“脈あり”…
  10. 10. サ活にコレ1枚！ 巻き方のバリエーショ…
  1. 11. 「免許不要」であなたもパイロット？今…
  2. 12. [スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobil…
  3. 13. ハーレーがつくった「電動バイク」。新…
  4. 14. ロングバッテリー90時間稼働でWear OS…
  5. 15. ワイモバイルオンラインストアで長期利…
  6. 16. ラピュタロボティクスの自在型自動倉庫…
  7. 17. NTTドコモ、フレッツ光による固定通信…
  8. 18. iPhoneチップを生産するTSMC工場停止の…
  9. 19. コーヒータイムが捗ります。たっぷりス…
  10. 20. 「FFVII体験版つき」という誘惑……199…
  1. 1. 何者? 総理より先に米大統領邸へ
  2. 2. 中国代表FW「敗因は日本の渋滞」
  3. 3. 由伸の「新恋人」に知人ヒヤヒヤ
  4. 4. 香川真司への2位評価に韓国反発
  5. 5. イチロー氏 ついにMLB殿堂入り?
  6. 6. 異次元 米紹介の大谷情報に反響
  7. 7. WBSC 侍Jが1次ラウンド首位突破
  8. 8. 朗希のド軍移籍 ロッテ選手らNO?
  9. 9. 西武戦力外 妻残し無給の台湾へ
  10. 10. プレミア12で防御率0 来日を希望
  1. 11. 神村学園が予選敗退 悲鳴続出
  2. 12. 大谷の即帰宅 真美子さん同伴か
  3. 13. 河村勇輝の失敗 スター選手指摘
  4. 14. 米スカウト「MLB行ける」侍26歳
  5. 15. モイネロ強行起用 首脳陣に非難
  6. 16. 野球プレミア12「名曲」流れ話題
  7. 17. 2位大谷3位ヤンキース 衝撃数値
  8. 18. モイネロ 負傷の辰己を探し回る
  9. 19. イチロー氏 進学校球児から刺激
  10. 20. カシメロ引退か 理由は井上尚弥
  1. 1. 宮根「斎藤旋風」に顔こわばる
  2. 2. 53歳大河内志保の色気写真に疑惑
  3. 3. HIKAKIN 約29億円「とばした」か
  4. 4. 斎藤元彦氏の再選 反応真っ二つ
  5. 5. 右胸全摘手術 梅宮アンナ苦心
  6. 6. 場の空気凍らせた近藤真彦の発言
  7. 7. 100均で暖房費14000円節約する技
  8. 8. あり得ない 斎藤氏の怪文書対応
  9. 9. 泉房穂氏 当確の斎藤氏に謝罪
  10. 10. 斎藤氏は権力者不適格 持論投稿
  1. 11. 「松本人志復帰やめて」署名発生
  2. 12. 市村優汰が警察沙汰起こしたワケ
  3. 13. 飯島直子の朝食 真似したいの声
  4. 14. 安住アナ テレビへの批判も自覚
  5. 15. 元彦氏 真っ赤な顔で喜びを口に
  6. 16. 滝沢カレン 浮気は死ぬまで追及
  7. 17. 大悟が頂点か 松本終わったの声
  8. 18. 契約違反 アイドル3人が一斉脱退
  9. 19. 斎藤氏再選で27歳市長に注目の訳
  10. 20. 武道館公演から4日後に3人が脱退
  1. 1. 芸能人との写真自慢 一同凍る
  2. 2. チ・チャンウク主演 待望の新作
  3. 3. 嫉妬渦巻く 小5娘の驚愕LINE事情
  4. 4. 結婚写真を撮影 半年後に夫死去
  5. 5. 年の差婚もう嫌 夫に聞かれ破滅
  6. 6. ホテル退室 TVつけっぱなしダメ
  7. 7. 湯船に毛 恋人と入浴でドン引き
  8. 8. 受付に回される女性 残酷な真実
  9. 9. 結婚相談所 男性から非常識提案
  10. 10. ユニクロ&無印&GU 傑作中の傑作
  1. 11. 出産甘く見て医師の言葉に真っ青
  2. 12. 愛妻弁当を食べない 妻青ざめる
  3. 13. スタバ 新フラペはストロベリー
  4. 14. 岡江久美子さん死去で大きな決断
  5. 15. 略奪婚 慰謝料のせいで生活一変
  6. 16. 61歳実母の恋が「本当にイタい」
  7. 17. GUで発見 40代似合う本命ブーツ
  8. 18. 実はわざと…空っぽのご祝儀袋
  9. 19. リアルに売れてるUNIQLOボトムス
  10. 20. 子宮がんで妻失格 絶縁した瞬間
x