業務スーパーのオリジナル酒類に『微アルコールマッコリ』が登場しました。度数の低いマッコリテイスト飲料ですね。マッコリが苦手な人でも飲みやすい、かなり優しい味わいの一本です。しつこくない甘酸っぱさと、さらりとした弱炭酸。ほっこりかわいいパッケージデザインから想像されるとおり、お風呂上がりのリラックスタイムなどにぴったりのおいしさですよ。『微アルコールマッコリ』の価格・内容量は？『微アルコールマッコリ