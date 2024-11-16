元火葬場・葬儀屋職員の下駄華緒さんが、1万人のご遺体を見送ってきた経験を元に原作をつとめた『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常』（漫画:蓮古田二郎）が、重版を重ねるヒット作となっている。10月31日には、最新刊となる『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常(４)』が発売された。その衝撃的な内容が、ネットを中心に話題沸騰中だ。4巻目では一般人がほとんど知らない火葬場のディープな内容まで紹介されている。その