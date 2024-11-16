お笑いコンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希（４５）が１６日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自身の目撃情報に異を唱えた。１４日、「Ｘ」に投稿されたヤフーニュースのコメント欄のスクリーンショットでは、移動中の平子とされる人物の行動が事細かに記されていた。「ちょっと前に電車でアルコ＆ピースの平子に会った。目が合ったが全く興味がなかったので、なんだ平子かと思い携帯をいじってたら、平子は『やべっ見つ