11月14日、ミュージシャンのこっちのけんとが、今年度末の『NHK紅白歌合戦』に初出場が内定したと報じられた。こっちのけんとは、俳優の菅田将暉の実弟として知られる。「こっちのけんとさんは、5月に配信した楽曲『はいよろこんで』がTikTokで注目を集めました。サブスクリプションの総再生回数は1億3000万回を超え、2024年に大ブレイクを果たした形です。とくに子どもたちを中心に同楽曲が大流行しているので、選出自体は妥当