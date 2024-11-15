日本代表は15日、ワールドカップ最終予選の第5戦でインドネシアと対戦し、4-0の快勝を収めた。ここまで3勝1分でグループ首位を走る日本。対するインドネシアは3分1敗とまだ勝利がなく、日本相手とはいえホームで勝点が欲しい一戦となった。森保一監督は引き続き3-4-2-1のシステムを選択。GKは鈴木彩艶。DFは負傷離脱の谷口彰悟に代わって橋岡大樹が先発して右に入り、これまで右だった板倉滉が中央、そして左に町田浩樹。中盤の底