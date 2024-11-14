UNRWAのラザリニ事務局長【エルサレム共同】国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）のラザリニ事務局長は13日、昨年10月に始まったパレスチナ自治区ガザでの戦闘で職員243人が死亡したと表明した。UNRWAが国内活動を禁止するイスラエルの新法で崩壊の危機に直面すれば、地域の安定が脅かされると主張。国際ルールに基づく秩序が守られるよう各国に協力を訴えた。ラザリニ氏はニューヨークの国連本部で演説した。パレスチナ