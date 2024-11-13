Raspberry Pi 5の定格クロックは2.4GHzです。オーバークロック愛好家のSkatterBencherは液体窒素などを駆使してクロック周波数を3.6GHzにまで引き上げることに成功しました。3600 MHz Raspberry Pi 5 with Liquid Nitrogen - SkatterBencherhttps://skatterbencher.com/2024/11/11/3600-mhz-raspberry-pi-5-with-liquid-nitrogen/SkatterBencherは基本的にUbuntuを使っているそうですが、Raspberry Pi 5のオーバークロックではRasp