ＪＲＡは１３日、スマートフォンの不適切使用で騎乗停止中の永野猛蔵騎手（２２）＝美浦・伊藤圭＝から騎手免許の取り消し申請があり、同日付で騎手免許を取り消したと発表した。２３年５月２６日から２４年１０月６日まで約１年４カ月の間、継続的にスマートフォンを使用し、１台目のスマートフォンのみをロッカーに預ける偽装工作を行った上で、２台目を持ち込み、複数の外部の者と通信、通話を行っていた事実が判明。自身が