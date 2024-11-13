昔からの仲で、今ではママ友になった、という友だちがいますか？ママになる前の自分を知っているだけあって、気を許してリラックスできると感じるかもしれませんね。今回はそんな昔からの友人であり、ママ友のエピソードです。きな子・ジョンソン(@kinako.ooo)さんは引っ越しをしたばかり。そこへ昔からの友人であり、ママ友でもあるA子さんから電話がくるところからお話が始まります。果たして2人の行く末は？それでは「厚