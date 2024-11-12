堀ちえみが10月29日と30日の2日間、東京・渋谷でライブを開催した。【写真】アイドル時代の堀ちえみ、健康美が眩しい水着ショット「舌の6割以上を切除したので、トークでは以前のような声が出ませんが、ライブで歌い出すと1曲目からエンジン全開。全盛期以上の力強い声が出ていました。堀さんは、YouTube動画などでいろいろな人の口の中の動きを見て、発声の練習をしているそうです」（スポーツ紙記者、以下同）週刊女性が訪れ