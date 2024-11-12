11月11日、美容整形にかけた費用の総額が1億円を超える“マダムタレント”のアレン様がXを更新。バラエティ番組『相席食堂』（朝日放送）から送られてきた“非礼”なメールを公開し、波紋を呼んでいる。『相席食堂』はゲストのタレントが旅人となって日本各地で街ブラロケをおこない、スタジオのMC・千鳥がそのVTRを観ながらツッコミを入れる人気番組。アレン様は旅人として出演オファーを受けたという。しかし、アレン様が出演条