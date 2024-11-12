立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が１１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。同日行われた国会の首班指名選挙において、衆議院の決選投票で８４票の無効票が出たことに、国民民主党玉木雄一郎代表が野党第一党の責任を問うたことに猛反発し、不快感をあらわにした。杉尾氏はＸで、玉木氏が「８４票、無効票が出たことは、野党第一党が野党をまとめきれなかったことの証左」と発言し、野党第一党である立憲民主党の責任を問うた