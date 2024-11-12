Amazonが2024年11月11日に、SFTPおよびHTTPプロトコルを使用してファイル転送を行う企業向けサービス「MOVEit Transfer」のセキュリティ上の欠陥により、従業員情報などが流出していたことを認めました。Amazon confirms employee data stolen after hacker claims MOVEit breach | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/11/11/amazon-confirms-employee-data-stolen-after-hacker-claims-moveit-breach/Amazon confirms employe