俳優の谷原章介（52）が12日、MCを務めるフジテレビ「めざまし8」（月〜金曜前8・00）に出演。不倫スキャンダルが発覚した国民民主党の玉木雄一郎代表（55）についてコメントした。玉木氏は11日、「高松市観光大使」を務めるタレントの小泉みゆき（39）とホテルで密会していた疑惑などを、一部週刊誌のネットサイトに報じられていた。報道を受けて、国会内で会見し「おおむね事実」と認め謝罪。同時に「しっかり仕事で返したい