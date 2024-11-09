2024明治安田J1リーグ第36節の8試合が9日に行われた。FC町田ゼルビアは『国立競技場』のホームゲームで初白星。白崎凌兵の1ゴール1アシスト、相馬勇紀の直接コーナーキック弾など3点を奪い、FC東京に完勝してリーグ戦6試合ぶりの白星を収めた。18位ジュビロ磐田は、5位ガンバ大阪とホームで対戦。23分に渡邉りょうが先制点を挙げたものの、すぐにセットプレーで追いつかれると、前半終了間際に山下諒也の逆転ゴールを浴びる