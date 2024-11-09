人気コミック「地縛少年花子くん」が、2025年1月から新たにTVアニメ『地縛少年花子くん２』として帰ってくる。月刊「Gファンタジー」（スクウェア・エニックス）で好評連載中の同作は、すでに累計1000万部を突破している人気作。アニメの再始動プロジェクトが2022年冬に発表され、第1弾として昨年10月にショートアニメ『放課後少年花子くん』の1〜4話が放送された。その後、続編の5〜8話も4週にわたり放送。そして、つ