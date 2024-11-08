お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐（52）が7日放送の日本テレビ系「ダウンタウンDX」（木曜後10・00）に出演。お笑いタレント出川哲朗（60）から聞かされたショックすぎる事実を明かした。今回は「日常の不満38連発！秋のデトックス祭り」と題して放送され、ゲスト出演した品川。「芸能人のモヤモヤ」というトークテーマで「出川哲朗」にモヤモヤしたことがあるとした。それは出川がメインの特番があった際に「絶対に品川を