和風の料理に合うタバスコ…それがコストコで見かける高橋商店の『ゆずすこ』です。お酢の酸味と、唐辛子のヒリ辛な刺激。そこにゆず皮のさわやかな香りが加わって、料理をステキに味変してくれます。特に鍋料理の豆腐との相性が抜群ですよ！『ゆずすこ』の価格・内容量は？こちらがコストコで販売されている『ゆずすこ（YUZUSCO）』（品番：60850）。210g×2本で、お値段は1,498円（税込）です。コスパ（単価）は1本あたり749円、