《そして本日、2024年11月2日山口達也は一般企業に勤める会社員の方と入籍いたしましたこの場を借りてご報告させていただきますまた新たな一歩を踏み出せたことを温かく見守っていただければ幸いです》11月2日、自身が代表を務める「株式会社山口達也」で入籍を発表したのは、元TOKIOの山口達也だ。発表文の中には、彼がわずらっているアルコール依存症にも触れ、同病気と一生向き合わながら、これからも全てのことに感