サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、収納スペースを手軽に増設でき、散らかりがちなデスク周りをスッキリ片付けられるスチール製デスクトップシェルフ「100-MR201」を発売した。■収納スペースを手軽に増設散らばりがちな小物を一か所に収納することで見た目がスッキリし、必要なものをすぐに見つけることができる。観葉植物やオブジェなど、お気に入りのものをおいて空間をゆるく区切る使い