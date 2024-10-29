日本維新の会共同代表の吉村洋文氏（大阪府知事）が、衆院選での自公過半数割れで、維新がキャスティングボートを握る存在となっていることに懸念を示している。吉村氏は衆院選の投開票が行われた２７日夜の読売テレビの選挙特番に出演した際、「立憲と組むお考えはありますか？」と聞かれると秒速で「ありません！」と断言した。２８日に立憲民主党の泉健太前代表と出演した同局番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」では、隣