10月29日、第113作目となる2025年度後期の連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインを、2892人のオーディションの中から選ばれた高石あかり（※高＝はしごだか）が務めることが発表された。【写真】朝ドラヒロインが血まみれ!?殺し屋役を演じた高石あかり本格的なアクションを披露した殺し屋役で注目を集める「現在放送中の『おむすび』の橋本環奈さんなど、近年はすでに実績と知名度のある俳優がヒロインを務めることが多かった