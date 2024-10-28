俳優の永山瑛太（41）と、妻で歌手の木村カエラ（40）の夫婦ショットに絶賛の声が寄せられている。【映像】夫婦の手つなぎ＆お茶目な2ショット木村はこれまでにInstagramで、「いい夫婦の日」に投稿した瑛太との手つなぎショットや「ワレワレハ宇宙人夫婦」とコメントしたおちゃめな夫婦ショットなど、瑛太との仲むつまじい写真をたびたび公開していた。27日には、瑛太がInstagramを更新し、「木村カエラさん 20周年 武道館