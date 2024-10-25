JasonAndrewが1stアルバム『STATEMENT』を12月4日（水）にリリースすることがわかった。 地元・横浜を中心に活動するJasonAndrewの1stアルバム『STATEMENT』は、HAWAIIAN6やlocofrankを擁するレーベル・IKKI NOT DEADからリリース。「王道メロディックハードコアをベースに様々なジャンルをミックス」した全10曲が収録されるとのこと。アルバムリリースの発表とともに、バンドの新アー