2024年11月8日（金）から2025年1月15日（水）まで、東京・東京シティビューで開催される『SPITZ,NOW! ～ロック大陸の物語展～ Special Supporter マイナビ』から、会場マップとオリジナルグッズ情報が解禁された。 『SPITZ,NOW! ～ロック大陸の物語展～ Special Supporter マイナビ』は、スピッツ初の大規模展覧会。アルバム『ひみつスタジオ』とともに開催された全国ツアー『SPITZ JAMBOREE