2024年9月25日（水）にアルバム『MANSTER』『MANTRAL』を同時リリースしたGalileo Galilei。現在行っている全国ツアー『Galileo Galilei Tour2024“Tour M”』が、本日・10月25日（金）に東京Zepp Hanedaでツアーファイナルを迎えた。 “Tour M”は最新アルバムの楽曲を中心に、Galileo Galileiの楽曲とVo./Gt.尾崎雄貴が脚本を手がけた物語が融合したこれまでにない斬新なライブで構成され、各地で多くの観客