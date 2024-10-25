マレーシアで日本人を乗せた観光バスとトラックが衝突した事故を受け、ツアーを企画した旅行会社JTBは25日に記者会見を行った。山北栄二郎社長は冒頭「旅行を主催した会社として誠に申し訳なく、心より深くお詫び申し上げます。お亡くなりになられましたお客様のご冥福を、心よりお祈りいたしますとともに、ご遺族の皆様に謹んでお悔やみを申し上げます。また、けがをされたお客様の1日も早い回復をお祈りしております」と述べた