タレントのDAIGO（46）が、25日に都内で行われた「dipAI」新CM発表会に出席。AIに紹介されたバイト先を明かし、自己分析した上で気づいた自身の強みを語った。実際にバイト探しのサービスを体験したというDAIGO。最適な仕事は「カラオケの店員だった」と説明。アーティストとしても活動しているだけに「向いてますよね。やりたいな」と意欲を見せた。また、AIから仕事への助言を受け、DAIGOは「自分の強みって何だろうってず