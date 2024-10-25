雑貨店「3COINS」が好調だ。最近では、スマートウォッチやゲームコントローラー、美容家電など高価格商品が人気という。スリーコインズという店名ながら、300円ではない商品を売ることについてどう思っているのか。ライターの松田小牧さんが取材した――。（前編／2回）■「絶好調のスリコ」のきっかけは2019年商業施設の中にある、3COINSの店舗を訪ねてみた。店内は広々としていて、幅広い年代の女性やファミリー、そして少数の男