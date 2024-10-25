都心の一等地では、いまでも悪質な地上げが行われている。住民たちが”不動産業者”による執拗な嫌がらせを受けても、警察や行政が対応するのは難しい。NHK取材班がまとめた『人口減少時代の再開発』（NHK出版新書）からお届けしよう――。（第3回）※本稿は、NHK取材班『人口減少時代の再開発』（NHK出版新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ferrantraite※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ferrantraite