ジャガー横田（写真・Yosuke Tanaka／アフロ） Smart FLASH

ジャガー横田「感じ悪い人」を実名暴露も自業自得の声が続出したワケ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ジャガー横田と息子の発言が注目を集めているとFLASHが報じた
  • YouTubeの動画内で、楽屋挨拶で「感じ悪い人いたじゃん？」と実名を暴露
  • Xでは、横田たちの告発を「自業自得」を指摘する声が続出した
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