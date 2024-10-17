スターバックスコーヒーは、ハロウィンシーズン限定のカスタマイズトッピング「パチパチ トリック」を使用した「パチパチ メラ メーラ フラペチーノ®」を2024年10月18日（金）より全国の店舗（一部店舗を除く）で発売すると発表した。「パチパチ メラ メーラ フラペチーノ®」は、スターバックスが誇る人気フラペチーノ「メラ メーラ フラペチーノ®」に、ハロウィンの雰囲気を味わえる「パチパチ トリック」をトッピ