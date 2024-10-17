いちごスイーツ専門店『ICHIBIKO（いちびこ）』が、2024年10月17日(木)から10月31日(木)までの期間、ハロウィンをテーマにした限定スイーツとドリンクを販売する。手に取りやすく、見た目にも楽しいハロウィン仕様のスイーツたちは、秋の訪れを感じさせる。まずは「ハロウィンチョコレートタルト」。このタルトは、全体がチョコレートで覆われた真っ黒な見た目が特徴。アーモンド香る自家製タルト生地に、ブルーベリームースといち