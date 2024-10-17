球場入りした大谷翔平【写真提供：ドジャース】フルカウント

冬モードの大谷翔平「BOSS」の39万円ジャケットを羽織って球場入り

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 現地時間16日、ドジャース大谷翔平がリーグ優勝決定シリーズ第3戦に出場
  • 球場入りで大谷は自身がブランドアンバサダーのBOSSのジャケットを着用した
  • 定価39万500円のもので「桁がおかしかった」と値段に注目するファンもいた
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