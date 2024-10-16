2024年7月に募集した「びゅうたびアンバサダー」へ多くのご応募をいただき、ありがとうございました。厳正な審査の結果、5名のアンバサダーが決定しました。アンバサダーの方々には今後、ご自身のInstagramで「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」で楽しむ列車旅の魅力を発信していただく予定です。今回は、就任した5名の「びゅうたびアンバサダー」をご紹介します。【目次】えり様（@sakaibuu）NAOMI様（@naomiracleart）ak