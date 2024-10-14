世界を股にかけるジャーナリストと言えば聞こえはいいが、渡航費用に視聴者からの受信料が充てられるとなれば、いかがなものか。しかもこの人物、不祥事の責任を取ってNHKの理事職を辞したばかり。これには現場職員からも、あきれる声が聞こえてくるのだ。＊＊＊【写真を見る】「経費で世界一周」を企てた元NHK理事ことの発端は、公共放送の管理体制が問われる前代未聞の不祥事だった。NHKラジオの国際放送などで、中国人