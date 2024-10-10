兵庫県明石市の前市長で弁護士泉房穂氏が９日夜、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。衆院選（27日投開票）に向け、自民党の〝裏金議員〟に対する非公認が「12人」にとどまったことを受け、「信念のない政治家」「理解不能」などと石破茂首相を酷評した。 【写真】泉房穂氏はランウェイではやりのハートポーズを披露 自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件に関わった議