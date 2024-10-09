【スタバ：ハロウィンメニュー】 10月11日 発表予定 スターバックス コーヒーは、ハロウィンメニューの予告動画を公開した。詳細の発表は10月11日を予定している。 同社公式Xアカウントでは「Mela Me-la Mela Me-la Mela Me-la Mela Me-la Mela Me-la…」とポストされ、動画ではホイップクリームにソースがかかったドリンクと思われ