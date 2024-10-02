引退試合は4打数2安打で勝利に貢献■ヤクルト 5ー3 広島（2日・神宮）ヤクルトの青木宣親外野手は2日、神宮球場で行われた広島戦で引退試合に臨み、4打数2安打で勝利に貢献した。試合後のセレモニーでは、ビデオメッセージにイチロー氏がサプライズ登場。球場はどよめきに包まれた。「大学からプロの世界に入って、日米通算2700本を超えるヒット、見事でした。高校からだったら、3000本は楽勝だったね」と寄り添った。さらに「