歌手の工藤静香と俳優の木村拓哉の次女で、モデルで女優のKoki,のインタビュー動画が、10月2日に更新されたファッション誌『GINZA』のInstagramで公開された。その他のメディアでもインタビューに応える様子が確認できる。【写真】「袖から人の頭が」Koki,の奇抜すぎるファションKoki,は、パリで行われた『ルイ・ヴィトン』の2025年春夏コレクションのファッションショーに来場していた。これまでもルイ・ヴィトンのファッショ