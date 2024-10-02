ドジャース・大谷翔平（左）とムーキー・ベッツ【写真：Getty Images】フルカウント

ベッツが思い知った現実 大谷翔平を「頑張っても超えられない」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ドジャースのムーキー・ベッツが、大谷翔平について語った
  • 「どんだけ頑張っても、彼を超えられないんです」と正直な思いを吐露
  • 「彼はほとんど誰でも倒しちゃうと思いますよ」と大谷の凄さを語っていた
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