乃木坂46の元メンバーでタレントの松村沙友理さんが2024年9月27日放送の「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演し、乃木坂46時代に課せられていたというメークのルールを明かした。このルールが、SNS上で波紋を広げている。アイラインの長さは「まつ毛のちょっと内側くらい」「コスられていない」（メディアに出ていない）グルメや店を紹介する、という番組コンセプトに沿って、「コスられていない」乃木坂46のルールを尋ね