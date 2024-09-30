自民党総裁選で石破茂氏が新総裁に選ばれた。これからの日本の政治はどうなるのか。ジャーナリストの鮫島浩さんは「キングメーカーとして君臨してきた麻生氏は高市氏を推し、ついに負け組に転落した。石破新体制は『脱麻生』『脱安倍』によって生まれたが、また新しい権力闘争が始まったに過ぎない」という――。■高市氏に乗った大博打は完敗に終わった自民党総裁選の影の主役は、キングメーカーとして君臨してきた麻生太郎氏だっ