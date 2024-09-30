レギュラーシーズン最終戦後に取材に応じるドジャースの大谷翔平【写真：浜田洋平】THE ANSWER

大谷翔平、デコピン＆妻に感謝「野球以外を考える時間も多くなった」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • レギュラーシーズン最終戦を終えたドジャース大谷翔平が取材に応じた
  • 「一人でいるよりも、野球以外を考える時間も多くなった」とコメント
  • グラウンドでより集中できるようになったとし、妻とデコピンに感謝した
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