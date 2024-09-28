2019年夏、吉清美恵子さん（前列右端）と親族とのバーベキューにて（写真提供・美恵子さん）人徳の勝利、だったのだろうか――。9月27日、自民党総裁選で、決戦投票の末に第28代総裁に選出された石破茂元幹事長。5度目の挑戦にして、初の勝利を収めた。今後、10月1日に新首相に指名される見通しだ。そんな石破氏の素顔を、17年もの間見続けてきた人がいる。2008年の「イージス艦衝突事故」の遺族らだ。2008年に千葉県房総