羽賀研二容疑者を恋愛リアリティに起用 女子大生とのカップル成立に批判ナリナリドットコム

羽賀研二容疑者を恋愛リアリティに起用 女子大生とのカップル成立に批判

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ABEMAの恋愛リアリティ企画に出演した羽賀研二容疑者についてOBが語った
  • 「罪を犯した芸能人」の枠にとどまらず「反社」に近い存在だと指摘
  • 罪深い事態であることに気づかなかったのか、と疑問を呈している
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