「DeNA−ヤクルト」＜9月23日横浜25回戦＞試合開始 14：00先攻：ヤクルト後攻：DeNA◆ 横浜DeNAベイスターズ（右）梶原（二）牧（左）佐野（一）オースティン（三）宮粼（中）桑原（捕）伊藤（遊）森敬（投）東◆ 東京ヤクルトスワローズ（遊）長岡（右）西川（左）サンタナ（三）村上（一）オスナ（二）山田（捕）中村（中）並木（投）小川