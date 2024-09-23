¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡×¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎÈË²Ú³¹¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¸«´·¤ì¤¿µ¡ÂÎ¤¬¥º¥é¡¼¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤ä¤êÊý¤âÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢µ¡³£¤Ë100¥Ð¡¼¥Ä¤«¤é150¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó450±ß¡Á675±ß¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¤¬¥³¥í¥ó¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤Ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ú²èÁü¡Û1000±ßÄ¶¤Ç¤â